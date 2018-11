Edinson Cavani responde tras 'bronca' con Neymar en el Brasil-Uruguay

Edinson Cavani y Neymar protagonizaron una de las jugadas polémicas de la última fecha FIFA. El jugador de la selección de Uruguay fue fuerte a un choque con el brasileño, golpéandole el pie y provocando una pequeña gresca durante el partido, que terminaría con la victoria para Brasil por 1 a 0.

Este acto volvería a alimentar los rumores de una mala relación entre Cavani y Neymar, pues todo inició en la temporada pasada, cuando tuvieron una discusión por patear un penal y que incluso se decía que el vestuario del PSG estaba dividido entre los que apoyaban al uruguayo y los del grupo del brasileño.

Sin embargo, Edinson Cavani se ha encargado de desmentir estos rumores: "Creo que todo el mundo espera que nos esté pasando algo, pero honestamente no hay nada. Lo que sucede en el campo se queda allí. Somos amigos, hermanos y compañeros de equipo", dijo Edinson Cavani para el programa "Team Duga" de RMC.

Además, dio detalles sobre lo que ocurrió en aquella jugada polémica, donde indica que jamás cometió falta: "No le hice nada. No lo toqué. Fui a verlo y le dije que no hubo contacto. Solo eso", agregó el centrodelantero.

