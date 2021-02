Santos Laguna cayó ante Atlético San Luis por la Liga 1; sin embargo, lo más llamativo tras el encuentro no fue el gol de Nicolás Ibañez que le dio la victoria a los locales, sino la expulsión de Félix Torres, zaguero verdiblanco. El jugador tuvo un altercado en la cancha con el pasabolas, generando la molestia de los rivales que iniciaron una gresca por defender al joven. Se escucharon insultos racistas desde fuera de la cancha en contra del ecuatoriano que generó molestia entre los futbolistas del cuadro dirigido por Almada.

Tras el partido, en conferencia de prensa, Mateus Doria, compañero del defensor, reveló que este se encontraba muy afectado por los ataques por su color de piel. “No se puede permitir el racismo. Mi compañero está llorando en el vestidor”, dijo.

Minutos después, el propio Torres ingresó a la sala para conversar con los medios y explicar su molestia. “Fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado. Me da tristeza que esté pasando esto en el fútbol. No tengo problemas con nadie del color que sea. A mis compañeros no les importa el color que tenga, me quieren así. Me siento identificado como negro y amo mi color.”, dijo el jugador casi entre lágrimas.

Torres de 24 años, llegó a Santos Laguna en el 2019, procedente del Barcelona SC. En la temporada 2021 ha sido utilizado regularmente por el entrenador Guillermo Almada. El entrenador también se refirió a la situación.

“Es lamentable, no se tienen que dar en el mundo del fútbol y me parece que en definitiva son cosas que no corresponden en ningún profesional. Queremos respetarnos a todos más allá de las diferencias futbolísticas. Los actos de racismo están demás en cualquier equipo, cualquier decisión”, dijo el estratega.

Santos se solidarizó con el jugador y, en su cuenta de Twitter, publicó una fotografía de todos los futbolistas mostrando su color de piel.

