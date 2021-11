Antes que Francia sea campeón en Rusia 2018, enfrentando y superando a la selección peruana en la fase de grupos, los galos lograron su primera corona en Francia 1998, Mundial donde fueron locales y no perdieron ningún partido.

Por entonces, el rival más temido era Brasil. Años después, Michel Platini confirmaría que armaron el fixture para no tener que ver a Brasil hasta una posible final, algo que finalmente ocurrió en el último partido con un claro 3-0.

Zinedine Zidane era la gran figura del equipo francés que llegaba de hacer un papelón para Estados Unidos 1994, Mundial donde no lograron clasificar y donde ‘Zizou’ no disputó. Su debut se dio tras esas Eliminatorias.

Encuentro inesperado

Debido a que Zidane llegó a la Juventus a mitad de la temporada 1996, no pudo ser campeón de la Champions League. Sin embargo, si estuvo presente en la Copa Intercontinental, donde enfrentó a River Plate. El triunfo fue para los italianos por 1-0 con tanto de Alessandro del Piero.

El partido no solo significó un título con Juventus, Zidane pudo conocer a su ídolo: Enzo Francescoli. El uruguayo jugó cuatro años en Francia, primero en Racing de París y luego en el Olympique de Marsella. Fue tanta la admiración de ‘Zizou’ por Enzo, que uno de sus hijos lleva su nombre.

Zidane más joven y con cabello. Destacó en la Juventus y luego llegó al Real Madrid.

Tras el partido, y ya sabiendo la admiración que tenía por él, al punto de llamar así a su hijo, Enzo se acercó a Zidane y le regaló su camiseta. El uruguayo lo recuerda en una entrevista a El Gráfico: “Me iba a ver a los entrenamientos cuando era más joven y le puso mi nombre a su hijo, por eso le di mi camiseta”.

Aunque se piense que las grandes figuras no tienen cábalas o son ajenos a la admiración, Zidane no fue así. El mediocampista usó la camiseta de Enzo, como pijama en todo el Mundial Francia 1998. “Después supe que la usaba tipo pijama en la concentración del Mundial y con la Juve”, recordó el ‘charrúa’.

“Saber eso fue fuerte. Lo que más me impresionó de él, ya con el tiempo, es que somos similares en personalidad. Zidane es un tipo bastante quieto que a veces pasa por pedante, es un loco muy agua tranquila”, añadió Enzo.

“Hoy en Francia me dan más bola que cuando jugaba. Voy allá y parece que llega el hermano de Zidane. Hace poco me elogió Jean Pierre Papin (ex jugador francés), hay una generación que habla muy bien; eso quiere decir que, a pesar de mi sufrimiento, mi paso por Racing no fue en vano”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

El futbolista argentino Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso que un jugador puede ganar en el fútbol mundial. (Fuente: América TV) https://www.americatv.com.pe/

LO MÁS LEÍDO