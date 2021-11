En PSG están enterados de las intenciones de Manchester United: quieren a Mauricio Pochettino. De hecho, el club inglés se movió en las últimas horas para cerrar el retorno del argentino a la Premier League. En paralelo, ‘Les Bleus’ también hicieron lo suyo y concluyeron que Zinedine Zidane calza perfecto en el perfil que necesitan para el cargo.

No obstante, el alto mando de ‘Les Parisens’ recibió un balde de agua fría al conocer la posición de ‘Zizou’. El ex DT de Real Madrid, según pudo informar el periódico AS, expresó que no está totalmente convencido de asumir el mando del primer equipo en el Parque de los Príncipes con la campaña iniciada.

Asimismo, el campeón del mundo está muy involucrado en otra clase de proyectos, alejados del fútbol. Por ello, Zidane no se dejó seducir por la propuesta proveniente de la directiva de Paris Saint Germain. De hecho, el galo anunció que todavía se tomará un tiempo más para decidir volver a los banquillos.

Así las cosas, Manchester United queda como el gran perjudicado en la historia. Los ‘Red Devils’ despidieron el último domingo a Ole Gunnar Solskjaer tras perder el sábado 4-1 contra Watford en la jornada de la Premier League. Enseguida, los propietarios de la entidad inglesa llegaron a un consenso por Pochettino y le fueron a buscar.

El DT argentino, que llegó a PSG en el inicio del 2021, manifestó el deseo de volver a trabajar en Inglaterra, donde ya estuvo en Tottenham y Southampton. Es más, el ex Espanyol tiene cierta relación con Old Trafford gracias a que anda en contacto con Alex Ferguson, una leyenda absoluta de los ‘Diablos Rojos’.

Mauricio, no obstante, también indicó que no está dispuesto a marcharse de mala forma del cuadro parisino, cuya camiseta defendió en su época de futbolista activo y ahora mismo tiene la responsabilidad de comandar un proyecto ambicioso que posee a jugadores de la talla de Lionel Messi, Neymar o Kylian Mbappé, por mencionar a algunos.

Es más, el propio ‘Poch’ admitió en la conferencia de prensa previa al duelo con Manchester City (juegan este miércoles 24) que “estoy bien en París. Conozco bien la ciudad. Tanto como jugador como entrenador, he vivido siempre este tipo de situaciones. Las cosas pasan y no es mi responsabilidad. Lo que voy a decir si me lo preguntas es que estoy feliz en París”.

Entonces, sin Zidane para PSG, pese a la oferta económica, Manchester United tendrá que pensar en otro DT que no sea Pochettino, al menos hasta el próximo curso. De hecho, medios ingleses señalan que los ‘Red Devils’ meditan contratar a un entrenador para cerrar la 2021-22 y Ernesto Valverde, ex de Barcelona, es el nombre que ronda en las oficinas del ‘Teatro de los Sueños’.