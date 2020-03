DT peruano que empezó como asistente, AHORA la rompe en el fútbol boliviano

En una entrevista con Radio Ovación, el estratega peruano Luis Revilla comentó sus vivencias en el fútbol de Bolivia como entrenador de Club Destroyers.

“Estoy bastante contento porque es difícil el sacrificio que uno hace, pero uno siempre piensa en el crecimiento profesional. El año pasado llegué a Destroyers gracias al profesor Carlos Leeb, con quien trabajé en Ayacucho FC. Me brindó la oportunidad de salir del país como asistente técnico. Trabajamos desde fines de agosto hasta quincena de diciembre. Hubo ciertas cosas que pasaron dentro del club, no terminamos la temporada por el paro que hubo por sacar a Evo Morales de su cargo”, comentó Revilla a los 620 AM de Radio Ovación.

Asimismo, el DT de Destroyers comentó explicó el momento que vive su club: “Soy uno de los 55 técnicos peruanos que tiene la Licencia Pro y en eso, el presidente de Destroyers me llamó porque le gustó el trabajo que hice. Estamos armando la circulación de menores, junto con el primer equipo. Vamos a jugar la Segunda Profesional, porque el año pasado el equipo bajó por un tema administrativo”.

Luis Revilla felicitó el excelente nivel deportivo que está teniendo el fútbol boliviano: “Me llevé una gran sorpresa del fútbol boliviano porque es mucho más intenso que el nivel peruano. En parte técnica no hay mucho que envidiar. Destroyers tiene una sede con una cancha espectacular con piscina, hidromasaje, gimnasio y eso ayuda a poder laborar de una manera tranquila. Este año, han refaccionado las dos canchas”.

Del mismo modo, Revilla contó que hay un peruano que juega en sus club: “Hay chicos que viven en la casa hogar del club y uno de ellos es peruano que es Fabricio Otárola, que era arquero de Universitario de Deportes. Como manejaba la pelota con los dos pies, tomó la suerte de jugador y el año pasado estuvimos en Copa Perú. Entonces, ahora en Destroyers, hablé con el presidente del club para que Otárola se muestre y le dieron el visto bueno. Está jugando de extremo, es bastante polifuncional”.

El Coronavirus en Bolivia

Revilla no fue esquivo cuando se le consultó sobre la situación actual de Bolivia con el Coronavirus: “La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, ha hecho un tipo de queda, que hasta las 3pm se puede trabajar normal. Todavía no hay un decreto supremo que haya prohibiciones como en Perú. La sociedad boliviana está un peldaño más que la peruana”.