Jonathan Dos Santos fue elegido como uno de los tres mejores jugadores de la primera fecha en la Copa Libertadores. El delantero de Universitario figura en la lista “The Best of the Week” junto a Damián Díaz (Barcelona-Ecuador) y Javier Báez (Guaraní-Paraguay).

Con un gol, cuatro remates y 68% en precisión de sus pases, el uruguayo fue considerado una de las figuras en el inicio de la Libertadores. Su anotación y presencia durante los noventa minutos del choque entre Universitario y Carabobo fue vital para el equipo de Gregorio Pérez.

Asimismo, el máximo ente del fútbol sudamericano también se encuentra realizando una encuesta a través de su cuenta oficial de Twitter, donde los hinchas pueden elegir al mejor jugador de la semana.

¿Quién fue la figura de la semana en la #Libertadores? — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 23, 2020

El próximo martes Universitario y Carabobo FC jugarán el choque de vuelta en el estadio Monumental de Ate a partir de las 7:30 pm. El duelo de ida quedó igualado 1-1, en donde el gol de Jonathan Dos Santos le permite llegar a los dirigidos por Gregorio Pérez con una pequeña ventaja.