La última vez. Leao Butrón ya tiene decidido que este año se retirará del fútbol profesional y por ende, a partir de mañana, empezará a disputar su última Copa Libertadores con Alianza Lima. Consciente de esto, el arquero se prepara para poder ayudar a su club a conseguir los resultados que desean en una semana complicada.

“Esta es una semana de extremos, en la que podemos terminar arriba o abajo. El juego o los resultados nos pueden ayudar a estar más tranquilos, como ha pasado luego de la victoria ante Municipal”, afirmó el ‘1’, quien se refirió al grupo de Alianza en la Libertadores.

“Cualquier grupo que le toque a un equipo peruano es muy duro. Muchos pensarán que porque no están Boca o River es menos complicado, pero yo creo que es igual. Tenemos a Nacional y Racing, equipos importantes de Sudamérica, es verdad que no nos ha ido bien y, no es un consuelo, pero no le ha ido bien a ningún equipo peruano”, indicó.

Luego del encuentro ante Nacional, según Transfermarkt, Butrón se convertirá en el guardameta más longevo en atajar en el torneo continental con 42 años, 11 meses y 30 días, superando a Faryd Mondragón (42 años, 09 meses y 19 días), Rogério Ceni (42 años, 03 meses y 22 días), Hugo Gatti (41 años, 11 meses y 19 días), Cristian Muñoz (41 años, 10 meses y 09 días) y Cristian Lucchetti (41 años y 08 meses).

Mi amigo Hansell Riojas

Finalmente, Butrón se refirió a su excompañero Hansell Riojas, quien fue separado del equipo el año pasado. “Creo y quiero creer que él entiende lo sucedido y el error. Seguro ahora le cuesta mucho digerirlo, pero le va a servir muchísimo porque siempre hay un tema de grupo e institucional. Él debe concentrarse en su futuro”, sentenció. ///