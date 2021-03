No falta nada para empezar a vivir el Boca vs River en vivo y en directo por la Copa de la Liga 2021. Aquí te contaremos qué canales en el mundo lo pasarán por TV para que no te pierdas ningún detalle de este partidazo que siempre genera muchas expectativas por el aficionado del fútbol.

Guía completa de canales TV para ver Boca vs. River

Países Canales TV Argentina ESPN Play Sur, TNT Sports, Fox Sports Premium Argentina Bolivia ESPN Play Sur Bolivia ESPN Play Sur Chile ESPN Play Sur Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia Croacia Arena Sport 2 Ecuador ESPN Play Sur Internacional AFA Play Paraguay ESPN Play Sur Perú ESPN Play Sur Serbia Arena Sport 1 Serbia Estados Unidos TyC Sports Internacional Uruguay ESPN Play Sur Venezuela ESPN Play Sur

Boca - River: guía de canales TV para ver el clásico