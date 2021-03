Todo futbolista tiene partidos que siempre recuerda. Los delanteros por un gol. Los arqueros por alguna atajada. La de Christian Limousin el nuevo ‘1′ de la Academia Cantolao es especial y tiene mucho que ver con Boca Juniors y el italiano Daniele De Rossi. En esta nota te lo contamos.

Cuando habla de Boca Juniors Christian Limousin siempre lo hace con mucho respeto. Ello pues fue en el cuadro “xeneize” donde el arquero de 29 años, 1.82 metros y 80 kilos se formó. Ahí creció y aprendió todo lo referente a pararse bajo los tres maderos.

“Yo me hice todas las formativas, infantiles, inferiores hasta reserva en Boca. Boca es un club muy bueno, yo me crie ahí, es un club que desde chiquito te inculcan que tenés que ganar. Siempre hay que estar preparado de la mejor manera”, contó a El Bocón.

En las menores de Boca Juniors Limousin coincidió con jugadores como Leandro Paredes de quien considera que “siempre marcó diferencia y cuando tuvo oportunidad de jugar en Primera División lo aprovechó”, Pol Fernández, entre otros. Además, creció admirando arqueros como el colombiano Oscar Cordoba o el ‘Pato’ Abbondanzieri.

Eso sí, pese a que Limousin conocía a la perfección el mundo Boca no tuvo la suerte de debutar en el primer equipo del cuadro “xeneize”. Así siendo todavía chico le tocó buscar suerte en otro lado y llegó al ascenso argentino. En Ferro debutó. Luego llegó Almagro, pasó por Gimnasia de Jujuy, tuvo una experiencia en el técnico Universitario de Ecuador y volvió a Almagro.

El partido de su vida:

Miércoles 14 de agosto de 2019. En Argentina solo se hablaba del debut de Daniele De Rossi con Boca Juniors. Obvio, el italiano era noticia pues había sido campeón del mundo. Su primer rival fue Almagro por la Copa Argentina. A priori debía ser un rival sencillo. No lo fue. Christian Limousin le malogró la noche pese a que el volante incluso marcó un gol.

“Tuve una buena participación, fue un partido que tuvo mucha trascendencia porque aparte de lo que es Boca hacia su debut Daniele De Rossi, se habló mucho de ese partido, nosotros hicimos un gran papel, personalmente me fue muy bien,sirvió para ganar y dejarlos afuera”, recuerda Limousin.

Lo llamativo es que Limousin jugó gran parte del segundo tiempo lesionado. No salió del campo. Pese a que iban perdiendo pues Daniele De Rossi marcó a los 28′, el arquero tenía confianza de que lo empatarían e irían a los penales. Así fue.

Christian Limousin es atendido durante el partido contra Boca Juniors.

“A mi en el segundo tiempo, los primeros 10 minutos tengo un mano a mano con Mauro Zárate donde salgo a achicar. Ahí me desgarro, pensé en salir pero estaba convencido que el partido lo íbamos a empatar, ir a los penales y ahí ganar nosotros. Por suerte pasó lo que pasó”, comentó.

A los 82′ Juan Manuel Martínez marcó el empate. Así se fueron a los penales. Limousin se fue a los camerinos supuestamente “para orinar”. A los medios argentinos luego contó que fue una táctica para meterle nervios a los de Boca Juniors. Funcionó.

Lesionado y todo Christian Limousin atajó dos penales. Primero a Alexis Mac Allister y luego a Jan Carlos Hurtado. Almagro ganó 3-1 y eliminó a Boca Juniors.

La fama de penalero espera también tenerla en el Perú. “Me siento comodo, tengo bastantes penales atajados, esperemos seguir con la racha esa”, sostuvo.

Quiere romperla:

Limousin llegó a nuestro país gracias a que el gerente deportivo de Cantolao lo contactó. Además, recibió buenas referencias de nuestra liga de Federico Freire, quien defendió a San Martín en 2015.

Christian Limousin llegó esta temporada a Cantolao.

“Yo tenía un compañero en Argentina que jugó en Perú que es Federico Freire, del fútbol peruano me habló muy bien, que es un fútbol muy competitivo”, contó.

Todavía no ha probado el ceviche, se siente a gusto en Lima, aunque por la pandemia no ha podido conocer mucho. Eso sí, las tradiciones argentinas no faltan. “La parrilla y el mate para un argentino es algo que no puede faltar. Ya tengo mi mate, es un compañero más”, señaló.

Ese es Christian Limousin, el arquero argentino de 29 años formado en Boca Juniors y al que seguramente este sábado veremos en el arco de Cantolao. Su meta ahora es “malograrle” la tarde a los cuadros peruanos que sean sus rivales y claro si llega el momento atajar otro penal.

