Monarcas Morelia es uno de los clubes históricos de la Liga MX, un club donde han pasado figuras como Roberto ‘Chorri’ Palacios, Edison Flores, Raúl Ruidíaz o el exentrenador de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo. El estratega argentino comentó acerca de la pósibilidad de que vendan al club mexicano.

"Morelia es una parte muy importante en mi vida deportiva, en mi vida como persona, tengo muchos amigos en Morelia, gente que quiero y me quiere mucho. No voy a ser tan político. Yo creo que los dueños se cagaron en la gente, se cagaron en la hinchada, no les importó nada", indicó Ángel Comizzo en Fox Sports México

"Ellos (dueños) manejan su dinero como quieren, pero aquí hay más de 50 años de historia. Se han olvidado de Cholita, una hincha que salía con nosotros en la cancha. Se han olvidado de un hombre que usaba un sombrero grande. Los dueños se han cagado en la gente", agregó el técnico argentino.

Grupo Salinas es la empresa dueña de la franquicia michoacana. Este grupo planea mover la sede principal al estado de Sinaloa y han hablado con el Gobierno Regional para mover su sede al puerto de Mazatlán.

De otro lado, exjugadores importantes que han pasado por la historia de Monarcas Morelia, encabezado por Marco Antonio Figueroa, se han unido para presentar un proyecto al gobierno de Michoacán para que el fútbol profesional se quede en dicho lugar.

