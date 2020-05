El lateral derecho de Rayo Vallecano y la selección peruana, Luis Advíncula, habló sobre Roberto Mosquera, técnico con quien fue campeón en 2012 con Sporting Cristal.

“El profesor es muy florero, tiene mucho cuento. Es el mejor y lo sabe”, dijo Luis Advíncula en una entrevista transmitida por el Instagram de Sporting Cristal.

El futbolista contó sobre su cambio de posición, en el que Roberto Mosquera inicialmente lo tenía como delantero, pero finalmente acabó como lateral derecho.

"Roberto Mosquera me dijo que podía ser el suplente de Hernán Rengifo para jugar de ‘9′. Estaba demasiado molesto porque me cambió de posición. Luego me puso de lateral y a la siguiente semana ya era titular. No me exigían gol, era lo primordial. Me costó bastante, pero yo lo que quería era jugar”, comentó.

