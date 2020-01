El exjugador de Universitario de Deportes, Roberto Martínez, ha vuelto a tocar el tema de la realidad crema, la cual ha sido comparada con la que vive Alianza Lima.

Roberto Martínez, quien es uno de los últimos referentes del conjunto crema comparó las realidades de la 'U' y Alianza Lima y “aceptó” que los blanquiazules son superiores por las últimas campañas que ha realizado clasificando a la Copa Libertadores.

“En estos últimos años, Alianza nos ha sacado ventaja, totalmente. Si Alianza juega feo, Alianza ha metido casi 10 millones de dólares en tres años seguidos que han ido a Copa Libertadores. Hoy en día Alianza, y me da pena decirlo, hoy en día veo más camisetas de Alianza”, expresó Roberto Martínez en Radio Exitosa.

“En ese aspecto nos ha sacado ventaja, yo soy hincha de la 'U', pero hay que ser realista, no nos vendan cosas que no son. A mí no me interesa si a la Noche Blanquiazul fueron 10 personas más que a la Noche Crema. A mí me interesa que la U no tenga problema en el día a día, que sea un club empresarial”, agregó.

Acerca de las comparaciones entre Gregorio Pérez y Pablo Bengoechea

“Alianza no gusta mucho, pero ha metido tres Libertadores seguidas y casi 10 millones de dólares en ingresos. Si soy hincha de Alianza quiero que juegue bien, pero si entran 10 millones de dólares y juegas Libertadores…”, comentó.

Qué dijo sobre la situación económica de Universitario de Deportes

“La 'U' se tiene que vender hermano. Basta con la idea de la gente que administra, basta con la idea de que van a vender Campo Mar, venderán Lolo, lo de la camiseta y que le van a cambiar el nombre. Si viene alguien para poner la plata, que lo vendan. Veo gente que organiza marchas, aquí, allá. Cholo, métete la mano al drilo y aporta, pues. Hay gente que está organizando marchas y sé que han llamado para pedir chamba, para ser gerente deportivos y todo, ya pues no nos engañen”.

Roberto Martínez y la jugada que más recuerdan los hinchas de Universitario