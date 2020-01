Pablo Lavandeira se despidió del Perú y dedicó un extenso mensaje donde agradeció por todos los años vividos en nuestro país, al cual considera como su segunda casa. El volante, exUniversitario de Deportes, llegó en el año 2015 para vestir la camiseta de UTC de Cajamarca, pasó por Deportivo Municipal (dos etapas), Sport Rosario y su último club fueron los cremas.

La despedida de Pablo Lavandeira

“GRACIAS PERÚ. Hoy que me toca despedirme y marchar hacia un nuevo sueño no puedo dejar de escribirte unas líneas y agradecerte. Por estos 5 años hermosos que me permitiste vivir en tu bella tierra. Por, sobre todo, darme lo más valioso de mi vida, la familia. Por cada momento feliz que me regalaste", publicó Lavandeira.

Finalmente, agradeció a las amistades que creó en nuestro país: "Por tu respeto y tantas enseñanzas. Por todos los grandes amigos que me regalaste para toda la vida. Por recibirme de brazos abiertos sin pedir nada a cambio. Y sobre todo por hacerme sentir que siempre vas a ser mi segunda casa. Adiós, ya nos volveremos a ver”, sentenció.

Su pase a Audax Italiano

Desde Chile, el propio entrenador de Audax Italiano confirmó que él fue quien solicitó su fichaje: “Yo solicité a Lavandeira y esperamos que entre hoy y mañana se cierre el acuerdo. Lo he visto jugar en distintos equipos en Perú, destacándose en varias posiciones. Además, tenemos conocimiento directo de él, porque nuestro preparador físico también lo fue en Universitario y lo conoce de cerca”, indicó Francisco Meneghini para Depor.

