El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, explicó la salida de Alberto Rodríguez del cuadro crema.

“Tuvimos una conversación con Alberto Rodríguez en la que él no aceptó seguir con las negociaciones, nosotros no vamos a forzar absolutamente nada. Cuando un futbolista no quiere estar en un lugar, lo mejor es abrirle la puerta y le deseamos lo mejor”, dijo Jean Ferrari en ‘Hora Punta’ de Ovación.

Jean Ferrari confirmó también la llegada de un defensa extranjero para suplir a Alberto Rodríguez y el elegido será Federico Alonso, quien llegará en las próximas horas a Lima para cerrar su fichaje.

Además, el gerente deportivo de Universitario de Deportes señaló que Tiago Cantoro será el ‘sacrificado’ del plantel, ya que el último cupo de extranjero lo utilizarán para el zaguero uruguayo.

