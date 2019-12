El delantero nacional Iván Bulos reveló que tiene en mente regresar al Perú y en los próximos días puede definir su equipo para el 2020.

“Tengo contrato por un año y medio más con mi club (Boavista). Estoy buscando continuidad, por eso tengo pensado en la posibilidad de jugar en Perú, aunque aún no tengo nada confirmado. Es una de las posibilidades y en estos días voy a definir mi futuro”, dijo en Ovación.

Iván Bulos explicó que sus lesiones le impidieron tener continuidad y aseguró que ya se encuentra recuperado.

“En otros momentos de mi carrera me he apurado (en sanar sus lesiones), me quité los tiempos en mi cabeza y me he tomado ese tema con extrema calma. Fue una decisión tomada con madurez, hoy ya estoy al cien por ciento y listo para jugar”, comentó.

