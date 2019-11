Nunca es tarde. El exjugador e ídolo de Universitario de Deportes, José Luis ‘El Puma’ Carranza, sorprendió a todos cuando contó que está tomando clases de inglés para un futuro viaje a Disney. El exjugador asistió a sus clases de idioma junto a las cámaras del programa ‘Es boca de todos’ y deslumbró ante su maestro.

Universitario: 'Puma' Carranza enseña cómo se dice 'la 'U' es la 'U' en inglés

“My name is Jose Luis”, respondió el famoso ‘Puma’ ante la pregunta de su profesor sobre cuál es su nombre. Además, el ídolo de Universitario indicó que quiere llevar a sus nietos a Disney y pasar más momentos en familia: “Nunca es tarde para aprender, me estoy preparando para ir a Disney”, contó.

El ‘Puma’ también fue consultado por quiénes era sus mejores jugadores: “Paolo Guerrero, ‘Loco’ Vargas”, confesó. Además, para no perder la costumbre, Carranza no podía dejar de mencionar su famosa frase, “la 'U' es la 'U'” pero en inglés, que de inmediato causó gracia en sus compañeros. “The U is the U”, indicó

Finalmente, el ‘Puma’ Carranza se animó a bailar al ritmo de la ‘Malagua’ delante de sus compañeros y de las cámaras de América Televisión. Universitario de Deportes está peleando el Torneo Clausura y espera poder vencer en estas dos fechas finales para llegar a los play offs.

