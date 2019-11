¿Se queda o se va? El técnico de Universitario, Ángel Comizzo, llegó a la 'U' con la ilusión de volver a sacar campeón al conjunto ‘crema’ en este 2019. El ‘indio’ tiene el recuerdo del 2013 y ahora en este Torneo Clausura, busca repetir la ocasión. Sin embargo, en las oficinas de Ate aún es un tema que está en evaluación.

lima 5 de junio del 2019 Llegada de Ángel Comizzo, nuevo técnico de Universitario

Pues así lo confirmó el director deportivo de Universitario, Jean Ferrari, quien dijo que están en conversaciones con el DT argentino pero que hasta el momento no hay nada acordado. "Estamos en conversaciones con Ángel Comizzo. De momento, no hemos adelantado nada y no vamos a hacerlo, porque estamos en instancias finales del campeonato”, indicó Ferrari en diario Depor.

Universitario marcha en la punta del Torneo Clausura junto a Alianza Lima con 29 puntos a falta de fechas, ahora, el conjunto ‘merengue’ viajará a Cajamarca para medirse ante UTC y luego cierra su participación con Real Garcilaso en Lima. Los ‘cremas’ tenían previsto entrenar en el campo del estadio de la Universidad San Marcos ya que es de campo sintético al igual que el recinto de Cajamarca.

JEAN FERRARI DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO DE TRUJILLO

Sin embargo, eso fue descartado por Jean Ferrari ya que indicó que en la Universidad están construyendo un escenario para un concierto en esa sede. “En el campo de la universidad han armado un escenario para un concierto que dará este sábado, por lo que va a ser imposible que vayamos a su cancha. Vamos a tener que entrenar en el sintético del Monumental”, finalizó.

