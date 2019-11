A sus 42 años, Leao Butrón sabe que el retiro cada vez está más cerca. Esta temporada, con la llegada de Pedro Gallese a Matute, las oportunidades de ser titular han sido pocas. A eso se les suman una serie de lesiones, motivos por los cuales el experimentado guardameta a habría tomado una decisión de ponerle punto final a su carrera. Y nada mejor que con el club de sus amores, Alianza Lima.

“Lo que estoy seguro es que más de un año no voy a jugar, ya lo decidí así. Más allá de que me he quedado contento cuando me ha tocado jugar esta temporada, creo que es una decisión tomada. Increíblemente, he tenido la suerte de que se hayan acercado a hablar conmigo para renovar, pero será difícil que me quede más tiempo. Más allá de lo externo, las cosas deben salir por uno mismo”, sostuvo Butrón en dialogó con RPP.

A lo largo del año, Butrón solo ha podido ser titular en nueve ocasiones en la Liga 1. Números totalmente distintos a los que alcanzó las últimas dos temporadas. Donde logró disputar más de 30 partidos por año, siendo una de las figuras de Alianza Lima, sumando un título el año 2017.

Ayer volvió a ser uno de los puntos fuertes del equipo de Pablo Bengoechea. Tras la ausencia de Pedro Gallese, que se encuentra con la selección peruana, Leao también será titular en el duelo ante Sport Huancayo, duelo trascendental en la disputa del equipo íntimo por el título del Torneo Clausura.

