Alianza Lima tuvo todo para llevarse los 3 puntos en su visita a Juliaca contra Binacional, pero Felipe Rodríguez y Adrián Ugarriza fallaron penales que pudieron darle la victoria a los ‘blanquiazules’. Leao Butrón, quien volvió a la titularidad tras la convocatoria de Pedro Gallese a la selección peruana, reveló las palabras de aliento que le dijo al centrodelantero luego del partido.

En el programa 'Fútbol Como Cancha’, el portero de Alianza Lima indicó lo siguiente: "Luego del partido, Ugarriza fue el último que se duchó, esperé que pase por mi costado y le dije: “Adrián, si no has sido el mejor, has estado cerca. Tremendo partido el que jugaste”, afirmó Leao Butrón sobre sus palabras para Adrián Ugarriza.

Sobre estos penales, Leao Butrón señaló: “El primer penal me parece que Felipe no la toca como él hubiera querido. Y el segundo, a mí me parece que Ugarriza pateó bien, con fuerza, pero no entró. El segundo penal a mí me parece que sí se desestabiliza al jugador y se pudo haber cobrado, pero si no lo cobraba no pasaba nada”, añadió el portero de Alianza Lima.

Resumen del partido entre Alianza Lima y Binacional. (Video: GOLPERU)

Dato: En el año, Felipe Rodríguez ha fallado tres penales con la camiseta de Alianza Lima y es el segundo jugador con más penales errados en la Liga 1 2019, solo por detrás de Santiago Silva que suma 5 penales errados con César Vallejo.

