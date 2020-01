El lateral de Universitario de Deportes, Diego Chávez, se mostró contento por su regreso al cuadro crema y señaló que no desaprovechará la oportunidad que le están dando.

“Cuando firmé el contrato se me vinieron muchas cosas, me encuentro muy contento y muy motivado, han sido tres años desde que salí de la 'U', fueron muy difíciles pero en esta oportunidad que Dios me está dando no voy a fallar. Ahora tengo un pensamiento diferente y hoy me agarra de la mejor manera”, dijo Diego Chávez en Ovación.

“Tengo varios motivos para hacer las cosas bien”, añadió el futbolista que pasó las pruebas en Universitario de Deportes y tendrá un contrato por seis meses.

Sobre el técnico Gregorio Pérez dijo: “Siempre me ha hecho saber que quiere contar conmigo y estoy muy agradecido con el ‘profe’, me quedo muy feliz y tengo que retribuirle en la cancha el día que me toque”.

