CREMAS AVANZAN A LA FASE 2 DE LA LIBERTADORES

#Universitario



⭐⭐ ¡Vamos Garra Crema! ⭐⭐



➡⚽🏆 #UnaIlusiónEnMarcha | Universitario derrotó a Carabobo FC. y continúa en la Copa #Libertadores, por la Fase 2 enfrentará a Cerro Porteño de Paraguay.



📸 Aquí, algunas imágenes de ayer en el Monumental 'U'.#YDaleU pic.twitter.com/j10sJaxWoI — Universitario (@Universitario) January 29, 2020

Universitario venció el martes por la noche a Carabobo (1-0) en el partido de vuelta por la fase 1 de la Copa Libertadores. El único tanto fue de Federico Alonso. Ahora los cremas deberán enfrentarse a Cerro Porteño por la segunda etapa. El primer partido será el próximo miércoles a las 5:15 de la tarde en el Estadio Monumental de Ate. El de vuelta se jugará el 12 de febrero en Asunción. De esta manera, la 'U' romipió su mala racha en este torneo internacional y ganó 850 mil dólares. Por otro lado, el encuentro no dejó lesionados y se espera que este viernes en el partido ante Melgar en Arequipa por el inicio de la Liga 1, Rafael Guarderas esté presente. Gregorio Peréz lo esperará hasta el último minuto para considerarlo en el once titular. Por su parte, Alexander Succar tendría más minutos.

BETO DA SILVA DESVINCULÓ DE LA CORUÑA

El Real Club Deportivo rescinde el contrato de Beto da Silva https://t.co/7frG23sZtc Grazas e moita sorte Beto! pic.twitter.com/kx4sbINU6h — RC Deportivo (@RCDeportivo) January 29, 2020

Beto Da Silva no entrenó con La Coruña Beto Da Silva no entrenó esta mañana con Deportivo La Coruña y estaría viajando en las próximas horas a México para arreglar sus papeles con Tigres y retornar al Perú. Como se sabe, el delantero está en la miras de Alianza Lima y Sporting Cristal, no obstante las negociaciones con el club de La Victoria estarían más avanzadas. Recordemos por otro lado, que tras dolencias de Ray Sandoval, Manuel Barreto urge de un '9′.

BNACIONAL SE PREPARA PARA ENFRENTAR A CIENCIANO

Deportivo Binacional cambió de sede de entrenamiento esta mañana por motivos de huelga en Juliaca. Los dirigidos por el argentino Vigevani vienen realizando su preparación en el Estadio Guillermo Briceño. Asimismo, el nuevo técnico habló sobre la caída ante Atlético Grau y aseguró que fue producto del desgaste de la pretemporada, no obstante que el equipo llegará en óptimas condiciones a la Copa Libertadores. Recordemos que Binacional debutará este lunes por la Liga 1 ante Cusco FC y el 5 de marzo ante Sao Paulo por el torneo internacional.

CARLOS ZAMBRANO QUEDÓ LIBRE DEL DINAMO KIEV

Desde el entorno de Carlos Zambrano se dice que los papeles llegan en estas horas, con lo que el jugador finalmente firmaría su contrato y sería el segundo refuerzo de Boca. Consumado esto posiblemente el Xeneize se retire del mercado de pases. @claudiociviello x @Comotevaok pic.twitter.com/onisfnOlmU — Boca Universal (@BocaUniversal12) January 29, 2020

La situación de Carlos Zambrano empieza a esclarecerse. El defensor peruano habría llegado a un acuerdo con Dinamo de Kiev para que envíen su transfer y pueda fichar por Boca Juniors como jugador libre. La firma se daría en las próximas horas. Es decir, este jueves, nuestro seleccionado ya sería parte de la Superliga Argentina. Recordemos que el propio presidente ‘Xenize’, Jorge Ameal, confirmó su deseo por tener al ‘León’ dentro del plantel.