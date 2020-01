El futuro de Beto da Silva aún no se resuelve. El delantero rescindió su contrato con Deportivo La Coruña y al parecer volverá al fútbol peruano, pero el club se desconoce.

Se habló que Beto da Silva puede volver a Sporting Cristal para este 2020, pero en las últimas horas se habría acercado más a Alianza Lima y parece que su destino sería el cuadro blanquiazul.

El periodista deportivo Coki Gonzales habló sobre Beto da Silva y aseguró que no se arriesgaría en fichar al delantero, ya que no ha mostrado un rendimiento sobresaliente desde el 2015, cuando destacó en Sporting Cristal.

“Beto da Silva es una apuesta que yo no haría. No tengo temor de lo que pueda hacer fuera de la cancha, pero sí dentro. Es un jugador que desde el 2015 no destaca”, dijo en Fútbol Como Cancha.

🎙️⚽️ @CokigonzalesO: "Beto da Silva es una apuesta que yo no haría. No tengo temor de lo que pueda hacer fuera de la cancha, pero sí dentro. Es un jugador que desde el 2015 no destaca" @FutComoCancha — Fútbol Como Cancha (@FutComoCancha) January 29, 2020

Sin embargo, pese a lo que dijo, Coki Gonzales espera que Beto da Silva logre sobresalir en el equipo que llegue para esta temporada. “Ojalá me equivoque”, señaló.

