En los últimos días la llegada de Andy Polo a Universitario de Deportes ha generado polémica. Muchos hinchas no lo quieren y aseguran que su fichaje va contra los valores del club pues tiene una denuncia por violencia familiar. Otros lo respaldan. Por eso, la mayoría esperaba el pronunciamiento de Jean Ferrari. La periodista Verónica Linares le escribió en twitter y el administrador crema respondió.

“¿Y Andy Polo? ¿Es verdad que están esperando una fecha lejana al #8M?”, escribió Verónica Linares junto a tuit en el que Jean Ferrari anuncia que avanzaron en la renovación de Piero Quispe.

Jean Ferrari no demoró en responder sin confirmar o negar la llegada de Andy Polo a Universitario de Deportes. Eso sí, le pidió que se informe mejor y aseguró que “no adelantará opinión”.

“Hola Veronica, con mucho respeto te sugiero recabar información legal para que tengas ambas partes y tu opinión sea objetiva, no adelantaré opinión aún pero no me parece correcto opinar sin información formal ni medios probatorios”, respondió.

— Jean Ferrari (@jferrari5) March 9, 2022

