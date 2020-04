Carlos Galván, exdefensor de Universitario de Deportes, dialogó con GOLPERÚ sobre su pasado crema, además de la campaña crema en 2009 donde consiguieron el título nacional.

Carlos Galván habló sobre su paso en Universitario en 2009: “Había rechazado un par de ofertas y me insistieron en escuchar a Universitario. Luego me llamaron y rechacé la primera oferta, pero después aceptaron mis condiciones y llegué a la semana”.

Asimismo, agregó: “En el 2009 Juan Reynoso armó un equipo sólido de atrás hacia adelante. En cierto punto sabíamos que si hacíamos un gol ganábamos, defendíamos bastante bien. Él sabía lo que quería desde el primer momento”.

El popular ‘negro’ habló sobre su experiencia en el jugador en la altura: “Siempre me costó jugar en altura y debido a la falta de adaptación sufría bastante a los jugadores rápidos, especialmente a Sawa en Cusco”.

Galván recordó una anécdota con Raúl Ruidíaz: “Es un jugador que siempre me gustó mucho. En el 2009 en una práctica veíamos que se paseaba y le dijimos a Galliquio que le aplicara. Fue y lo partió, gritó, pero se paró y siguió jugando. Luego me tocaba a mí pero Reynoso me dijo tranquilo”.

VIDEO RECOMENDADO

Christofer Gonzáles quiere retirarse en la U