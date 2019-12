Técnico de Universitario tras vencer a Alianza Lima en el fútbol femenino: “Gente negativa y envidiosa siempre habrá”

Universitario de Deportes venció por 2-1 a Alianza Lima en el estadio Nacional y se proclamó campeón de la Etapa Regional del Fútbol Femenino. El cuadro crema se impuso con goles de Steffani Otiniano y de Cindy Novoa. Emily Flores había descontado para las íntimas. Juan Pablo Durand, DT de las cremas, habló tras el partido mostrándose mortificado por malas intensiones que los buscan desestabilizar al mando del equipo.

“Yo estoy tranquilo. Me siento en paz lo que hecho como profesional y persona. Lamentablemente estamos en un país donde se dice que el peruano es el peor amigo de los peruanos. Yo no lo creía y voy a seguir pensando que no es así. Gente negativa y envidiosa siempre habrán. Sin embargo, si tengo a los padres, a las menores y a mis jugadoras conmigo, yo creo que eso habla por sí mismo. El club tomará la decisión”, expresó Juan Pablo Durand a las cámaras de Gol Perú.

Durand resaltó su apuesta por ingresar al fútbol femenino de lleno, cuando quizás otros entrenadores lo dudaban él apostó todo por ser la ‘cabeza’ de las ‘cremitas’ de Universitario de Deportes y poco a poco va cosechando los resultados.

‘Me siento muy orgulloso de haber tomado la decisión de trabajar en el fútbol femenino. No es fácil venir a jugar en el Nacional. Alianza Lima fue un buen equipo. Se armó muy fuerte para lograr este objetivo. Un despliegue físico muy fuerte de parte de ellas, pero, creo que se ha demostrado que el trabajo a largo plazo da resultados’, agregó Durand.

