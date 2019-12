Lo aclara todo. Brayan Velarde reveló que le gustaría continuar en Universitario de Deportes pero que su presencia para la próxima temporada en tienda crema aún no es segura.

“Estamos en negociaciones, mi idea es quedarme en Universitario. Ahora mi representante esta viendo con la gente dirigencial para ver si me quedo en la U”, le dijo a Radio Capital.

El defensor de la Sub 23 también fue consultado sobre un supuesto contacto que habría tenido con gente vinculada al club Alianza Lima. Sin embargo, Velarde manifestó que tal contacto no se ha dado, “no, no me han llamado”, aseguró el zaguero central crema.