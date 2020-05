A los 25 años Emanuel Herrera tuvo la oportunidad soñada por muchos futbolistas, pegar el salto al balompié europeo. Sin embargo, el arribo del delantero argentino vino cargado de una gran responsabilidad: llegaba al vigente campeón del fútbol galo para reemplazar a Oliver Giroud, figura de Montepellier en la campaña 2011-2012 y que acababa de ser transferido al Arsenal de Inglaterra.

En una entrevista para el portal Red Gol, ‘Ema’ confesó que al principio no sabía a quien iba a suplir en el ataque del club francés, y que después con el tiempo, se dio cuenta de la real magnitud de su transferencia.

"Cuando me dicen que hay una posibilidad de irme al Montepellier de Francia yo no sabía que iba a reemplazar a Oliver Giroud. Sabía que habían transferido al “9″, después me di cuenta que era el goleador y que había sido vendido al Arsenal. Después salió campeón del mundo y jugó en todos lados”, recordó el jugador de Sporting Cristal.

Emanuel Herrera jugó dos años (2012-2014) en el Montepellier, donde logró disputar más de 50 partidos entre torneos locales e internacionales. Anotó en total 10 goles, marcando incluso en la Champions League.

