El lateral derecho de Rayo Vallecano y la selección peruana, Luis Advíncula, se refirió sobre la posibilidad de retirarse en Sporting Cristal.

“No sé qué será de mi vida, no lo sé, pero sería un honor retirarme en Sporting Cristal", dijo Luis Advíncula en una entrevista con Romina Antoniazzi, en el Instagram del club rimense.

"Fue el equipo que me dio a conocer, que me dio de comer, que me llevó a la selección. Le tengo un gran cariño”, añadió.

Recordemos que Luis Advíncula jugó varios años en Sporting Cristal, donde se consolidó como lateral derecho, llegó a la selección peruana y emigró al extranjero.