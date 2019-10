▷ Movistar Deportes En vivo | Perú versus Uruguay ONLINE: cómo ver el partido amistoso FIFA desde el Estadio Nacional

Vía MOVISTAR Deportes En VIVO y En DIRECTO | Este martes 15 de octubre del 2019, las selecciones de Perú y Uruguay chocarán desde las 20:00 horas de Perú y aquí te contamos cómo ver el encuentro a través de streaming y apps legales para que no te pierdas ninguna jugada de este partidazo por la fecha Internacional FIFA. El Bocón te llevará el minuto a minuto desde aquí del duelo que se jugará en el Estadio Nacional de Lima.

La selección peruana de Ricardo Gareca espera conseguir un triunfo en el Estadio Nacional ante Uruguay para borrar el mal sabor que les dejó el 1-0 a favor de los charrúas el último viernes en el estadio Centenario de Montevideo. Es por ello que el Tigre mandará desde el vamos a dos de sus habituales titulares como son Edison Flores y Christian Cueva.

¿Cómo y dónde ver Movistar Deportes en vivo?

Para ver Fútbol en vivo y en directo desde tu smartphone puedes ingresar a las siguientes Apps Móviles y de esta manera no te perderás el partido Perú vs. Uruguay el cual será transmitido por la señal de Movistar Deportes (Canal 3)

Para seguir la transmisión de estos canales, GOLPERU y Movistar Deportes; lo primero que debes hacer es decárgarte el app de Movistar (Google Play Store ó App Store) en la web oficial. Aquí no solo podrás ver los partidos de la selección peruana, pues también podrás seguir en vivo y en directo los choques de la Liga 1 Movistar y otras noticias del fútbol internacional.

¿Qué emisoras de radio transmiten en vivo el Perú - Uruguay?

Los únicos medios oficiales que transmitirán en vivo este partidazo serán Latina, Movistar Deportes y todos sus derivados que tiene para los diferentes países en el mundo. Si te encuentras en Perú, las emisoras radiales que llevarán en vivo y en directo este partidazo son: RPP Noticias 89.7 FM y 730 AM (Lima), 90.9 FM y 790 AM (Trujillo); Radio Capital 96.7 FM y 1470 AM (Lima) Exitosa Deportes 95.5 FM (Lima) y finalmente Radio Ovación 620 AM.

▷ Así llega PERÚ:

Tras quedar fuera del once que arrancó en Montevideo, Edison Flores volverá al titularato en el esquema de Ricardo Gareca. El Orejas tuvo una molestia muscular de última hora y fue sustituido por Josepmir Ballón, quien jugó de volante central junto a Renato Tapia. A esta vuelta se suma la de Christian Cueva, quien también será inicialista en reemplazo del nacionalizado Gabriel Costa.

Precisamente sobre la ausencia de Cueva ha sido Luis Advíncula quien se ha manifestado al respecto: "Nuestra selección siempre se ha caracterizado por ser un grupo, no nos concentramos o dependemos de un solo jugador".

▷ Uruguay entrenó en Matute y quedó listo:

En frente estará la Celeste que llegará, nuevamente, sin sus dos estrellas en ataque: Luis Suárez, del Barcelona, y Edinson Cavani, del PSG. Sin embargo, los dirigidos por Óscar Washington Tabárez demostraron que pueden sustituir estas ausencias ya que tiene talentos jóvenes de calidad.

La baja obligada del equipo será la de Muslera que debió partir hacia Turquía para el nacimiento de su hija y en su lugar estará el portero del Independiente de Argentina, Martin Campaña.

Este será un duelo especial para el maestro Tabárez, ya que cumplirá los 200 partidos al frente de la selección uruguaya luego de dos periodos como entrenador de la Celeste, entre 1988 y 1990 y desde 2006 hasta la actualidad.

Perú vs. Uruguay: ¿cuánto cuesta una entrada para el amistoso?

Pullman | S/ 349.00

Occidente Central | (B,C,D,E,F,G,H) | S/ 279.00

Occidente Lateral | (A,I) | S/ 199.00

Oriente Preferencial | (D,E,F) | S/ 249.00

Oriente Central | (B,C,G,H) | S/ 199.00

Oriente Lateral | (A,I) | S/ 159.00

Norte | S/ 99.00

Sur | S/ 99.00

Si aún quieres adquirir una entrada, puedes ingresar al portal de Joinnus.

Alineaciones probables para el Perú y Uruguay:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Josepmir Ballón, Christofer Gonzáles; André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Matías Vecino, Lucas Torreira; Federico Valverde, Brian Lozano; Brian Rodríguez y Maximiliano Gómez.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

Horarios en el mundo para ver el Perú - Uruguay:

Perú: 20:30 horas

México: 20:30 horas

Ecuador: 20:30 horas

Estados Unidos: 8:00 horas PT/ 21:00 horas ET

Colombia: 20:30 horas

Argentina: 22:30 horas

España: 6:00 horas (sábado)

Uruguay: 22:30 horas

Paraguay: 22:30 horas

Chile: 22:30 horas

Brasil: 22:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Venezuela: 23:30 horas

Más canales para seguir el choque entre Perú vs. Uruguay:

Argentina | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Aruba | DIRECTV Sports Caribbean

Bahamas | DIRECTV Sports Caribbean

Barbados | DIRECTV Sports Caribbean

Brasil | Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Canadá | beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Chile | DIRECTV Play Deportes, CDF HD, DIRECTV Sports Chile

Colombia | DIRECTV Sports Colombia, Win Sports, DIRECTV Play Deportes

Curacao | DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional | PPV

Países Bajos | Fox Sports Go, Fox Sports 4

Perú | Movistar Deportes Peru, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico | DIRECTV Sports Puerto Rico

Trinidad y Tobago | DIRECTV Sports Caribbean

Uruguay | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, VTV Uruguay

Venezuela | DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Algunos programas que puedes ver en MOVISTAR Deportes:

Al Ángulo

Después de Todo

Entre Memes

#ModoSele

8 Mundiales Después

Las Escuadras

Álbum de Figuritas

Auto 2018

Perú Surf

Sueños de Barrio

El Fuera de Lista: Las Entrevistas

Súper Liga Profesional Fútbol 7

Mundo Deportes

Show de Goles

La Carne del Domingo

#ModoVóley

Mira el Estadio Nacional desde Google Maps:

Más noticias en El Bocón.pe:

▶ Secretario de la FPF a clubes que votaron en contra: "Si no quieren respetar las normas, armen su propia asociación"

▶ Del Portal a Lozano: "Prefiero que venga y que no me mande mensajes por terceros para que no siga hablando" | VIDEO