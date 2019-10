Perú vs. Uruguay EN VIVO: alineaciones confirmadas para el duelo amistoso FIFA en el Centenario

Motivada por el último triunfo ante Brasil, la selección peruana enfrenta hoy a Uruguay en el histórico Estadio Centenario de Montevideo con el fin de reafirmar su buen estilo de juego y llenarse de confianza antes del inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022.

El equipo de Ricardo Gareca llega con una baja principal: Yoshimar Yotún. El zurdo no fue parte de la convocatoria por una fuerte lesión que sufrió jugando por Cruz Azul; pero en la bicolor eligieron a su reemplazante. Christofer Gonzales entrará en su posición.

Perú vs. Uruguay: alineaciones confirmadas de Ricardo Gareca y Washington Tabarez

Uruguay: F. Muslera, M. Cáceres, J. Giménez, D. Godín, D. Laxalt, N. Nández, F. Valverde, R. Betancur, B. Rodríguez, J. Rodríguez y M. Gómez.

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Josepmir Ballón, Christofer Gonzales, André Carrillo, Gabriel Costa y Paolo Guerrero.

‘Canchita’ será pieza clave en el mediocampo para el correcto funcionamiento del equipo. Además, estará respaldado por Josepmir Ballón, quien sumará marca y salida rápida a la selección para contrarrestar los circuitos charrúas.

De otro lado, existe preocupación por Edison Flores, quien se sintió en el último entrenamiento y lo esperarán hasta minutos antes del partido para decidir si juega o no. En el comando técnico no quieren arriesgar a ‘Orejas’, quien no está al cien por ciento disponible; pero todo dependerá de la decisión del departamento médico de la bicolor.

El mismo sistema

Como era de conocimiento previo, Ricardo Gareca desea utilizar nuevamente el sistema de juego que mostró ante Brasil el mes pasado: el 4-3-2-1. Dicho esquema le permite al ‘Tigre’ poblar el mediocampo con el objetivo de tener la posesión del balón, dale salida por las bandas al equipo y alimentar a un Paolo Guerrero solitario en el ataque.

Por otro lado, Uruguay sufre la baja de referentes como Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes no fuerons considerados para este encuentro. No obstante, el ‘Maestro’ Tabárez echará mano de elementos como Maximiliano Gómez, de 23 años, quien juega en Valencia de España. El combinado celeste quiere volver al triunfo.

