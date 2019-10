Enzo Pérez sobre spot que grabó mamá de Gallese: "Me parece una boludez, a la madre nunca la vas a meter a la cancha"

El volante de River Plate, Enzo Pérez, en una larga entrevista con el reconocido diario argentino La Nación contó algunos detalles de su vida como futbolista. El aguerrido jugador argentino en un cuestionario de 100 preguntas reveló pasajes pocos conocidos y de paso reveló lo sucedido con Pedro Gallese en el encuentro por la Copa Libertadores 2019 donde los millonarios enfrentaron a Alianza Lima en el Estadio Nacional y el Monumental de Núñez.

Enzo Pérez confesó que en el duelo donde Alianza Lima visitó a River Plate aprovechó un momento para disculparse con Pedro Gallese por los insutlos que se vieron en las pantallas de Fox Sports. "No, no me di cuenta, me salió una de potrero: él estaba haciendo tiempo y se terminaba el partido. Después, cuando vino a jugar acá, al final del primer tiempo, me acerqué y le pedí disculpas, pero eso no lo tomó ninguna cámara, eso no salió en ningún lado, eso parece que no vende (risas). "Quedate tranquilo", me dijo Gallese", contó el referente del cuadro argentino.

Sobre el spot que grabó la mamá de Pedro Gallese: "Me parece una boludez"

"Me pareció una boludez, porque a una madre nunca la vas a meter en una cancha y menos en algo así. Yo no recordaría a las madres por un insulto sino de otra manera", agregó el también exseleccionado argentino.

¿River es favorito para vencer a Boca Juniors en las semis de la Copa Libertadores?

"Siempre pensé que no hay favoritos en un River-Boca, y tampoco creo que importe mucho cómo venga uno o el otro. Son partidos distintos a los demás, partidos de máxima concentración y que se terminan definiendo por detalles. En casa hicimos un gran partido y sacamos una ventaja importante, pero no definitiva. Sé que la vamos a tener difícil allá, pero iremos a ganar, como siempre, porque Marcelo nos pide no relajarnos, ir a buscar el arco rival para abrir los partidos lo más rápido posible. Falta el 50 por ciento de la serie", continuó.

Enzo Pérez también habla sobre el pasado Mundial de Clubes

El mediocentro de River, con pasado en el Valencia de España se refirió al partido en donde cayeron ante Al Ain y descartó que hayan subestimado al rival de turno: "Nada que ver, ¿sabés lo que fue para nosotros sacarnos esa presión de la final con Boca y preparar la cabeza otra vez para una final? ¿Sabés lo que era no dormir en toda la noche y tener todos los horarios cambiados? El cuerpo lo siente, fue bravísimo, no estábamos mentalmente como teníamos que estar. Aparte llegaron varios jugadores tocados"

Recordemos que en el mes de mayo pasado, la madre de Pedro Gallese grabó un comercial por el Día de la Madre en donde el argumento fue la jugada polémica donde Enzo Pérez insultó al portero de la selección peruana en los últimos partidos del duelo entre River y Alianza.

"Seguro que para tu madre tú eres el número uno. Al igual que Pedro lo es para mí. Por eso, la próxima vez que te acuerdes de una madre en un campo, ojalá hables del amor incondicional de estas", mencionó Tatiana Quiroz en el video.

Ficha técnica de Enzo Pérez

Nombres y Apellidos: Enzo Nicolás Pérez

Lugar de Nacimiento: Maipú, Mendoza

Fecha de Nacimiento: 22 de febrero de 1986 (33 años)

Nacionalidad(es): Argentina

Altura: 1,78 m

Peso: 77 kg

Club: River Plate

Dorsal(es):15

Clubes:

Deportivo Maipú (2002-2003)

Godoy Cruz (2003-2007)

Estudiantes (LP) (2007-2011)

SL Benfica (2011-2012)

Argentina Estudiantes (LP) (cesión) (2012)

SL Benfica (2013-2014)

Valencia CF (2015-2017)

River Plate (2017-act.)

