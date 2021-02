Probablemente cuando le comunicaron que iba a jugar en Moldavia, Gustavo Dulanto googleó el país y rastreó de arriba hacia abajo el paradero de su próximo destino: FC Sheriff Tiraspol. El escalofriante hielo europeo, una vez más, le dio la bienvenida. Instalado en el club líder del torneo, la adaptación del central de 1.94 metros de altura, toma forma, aunque sufre con el idioma ruso, el traductor del equipo resulta un alivio. “Felizmente entiendo y hablo bien el inglés”, confesó el back peruano, quien no se arrepiente de haberse ido a jugar a Moldavia. “Me he quedado impresionado con las instalaciones del club. Me estoy adaptando al estilo de vida”, adelantó el ex defensa de Universitario, quien dice también fue tentado por Alianza Lima y sueña con la selección peruana.

¿Qué te sedujo para jugar en Sheriff de Moldavia?

Jugar Champions League, Europa League, seduce a todo futbolista, es algo lindo que voy a disfrutar. Pero deberé primero consolidarme en el equipo, tengo dos años y seis meses de contrato, estamos punteros, he llegado a mitad de campeonato, restan 13 fechas.

¿Qué tal la experiencia en el Sheriff FC de Moldavia?

Entrenando con el grupo, apenas llevo 12 entrenamientos. Ya pasé las pruebas médicas, todavía no he debutado. Apenas llegué tuve un accidente en casa con mi hija, pero gracias a Dios está bien. Eso retrasó un poco el tema de entrenar a la par del equipo.

¿Y qué tal es Moldavia?

Es un país bonito. Acá tengo casa, auto, el club es lindo. Solo espero ponerme al cien por ciento para jugar.

¿El clima es infernal?

Llamó mucho la atención el frío, no se compara al de Perú, olvídate. Acá estamos bajo 8 grados, pero, ahorita, parece verano (risas). Cuando llegué si me recibió Moldavia con menos 14 grados.

¿Aprendiste el portugués, ahora cómo te irá con el ruso?

Adaptándome al estilo de vida, al idioma. En Portugal, el idioma ya estaba aprendido, pero acá el ruso es complicado. Felizmente tenemos un traductor en las prácticas, todo en inglés, pero sí lo entiendo.

¿Pero sí hay “sudacas” en el equipo?

Sí, hay variedad. Dos brasileños, dos colombianos, y un griego. El entrenador sí es ruso, pero ahí tenemos al traductor.

LE DIJO NO A LOS “COMPADRES”

¿Antes de viajar a Moldavia, hubo otras propuestas? ¿Te llamaron de la “U”?

Sí, agradecí a algunos equipos de Perú. Me llamó también el preparador físico de Universitario, me preguntó por mi situación contractual, pero mi prioridad era seguir en el extranjero. Eso sí, de haber sido algo concreto, había analizado volver a la “U”, pues soy hincha.

¿Estando en el exterior, el objetivo es situarse en la órbita de Ricardo Gareca?

Me encantaría jugar en mi selección, pero solo me queda trabajar muy fuerte. Soy consciente que en mi posición hay muy buenos centrales, están en gran nivel. Por ahora, solo me queda consolidarme en mi nuevo equipo.

¿Te une una amistad con Rinaldo Cruzado? ¿Veo que siempre lo saludas, posteas y das ánimo?

A Rinaldo lo quiero mucho. Es una persona que siempre me aconseja. Fue una de las personas que comenté mi situación en Portugal, y me dijo que si tenía chance de seguir en Europa que lo haga, que no regrese a Perú.

¿Qué opinas de su salida en Alianza?

Me duele. Lo conozco a Rinaldo y sé cuánto ama a su club. Alianza se equivocó con él, pues estuvo lesionado. Lo más dable hubiese sido que lo ayuden con las terapias, su recuperación. Yo nunca he tocado este tema con Rinaldo, no le he preguntado, pero te comento lo que me hubiese gustado que hagan conmigo, por citar un ejemplo.

¿En algún momento, hubo Alianza te quiso?

Si hubo interés de Alianza por mi persona. La primera fue tras haber realizado el torneo con UTC en el 2016, ya en el 2017, Alianza quiso contar con mis servicios, pero yo elegí otra opción: Real Garcilaso. Obviamente Rinaldo también me hablaba, me decía que era vitrina, pero tomé otra decisión. Me fue bien en Garcilaso. Cada decisión que he tomado, ninguna me arrepiento. Agradecí a la gente de Alianza.

SU FUTURO Y SUS SUEÑOS

¿Sería un deseo jugar con Barcelona o Madrid en la Champions League?

Sí, pero primero hay que jugar las fases previas de la Champions. Justo hablaba con un compañero y me dijo que la última vez jugaron con un equipo de Azerbaiyán, son dos fases previas.

¿Y en tu posición, qué centrales sigues?

Del medio local: Federico Alonso, Nelinho Quina, Diego Minaya, Jimmy Valoyes, hay muchos buenos. Y en el extranjero: sigo a todos mis compatriotas. Me pone feliz que vaya bien, ya que estar en el extranjero es difícil, hay varias circunstancias que la gente no sabe, y estar lejos de tu familia, país, ganarse un puesto en tu equipo es muy confortable.









