En Mendoza, provincia de Argentina, el chinchano Wilder Cartagena, de 26 años, llamado cariñosamente “Negro” por sus compañeros en Godoy Cruz, escribe su propia historia en el competitivo fútbol argentino. El volante, quien confesó que ahora juega de “5”, admira el juego de sus compañeros Renato Tapia y Pedro Aquino, con quienes lucha por un puesto en la selección peruana. Además, el futbolista compartió con El Bocón una infidencia de Jefferson Farfán, quien no ha pensado en jugar en Argentina por temor a que le rompan la otra rodilla. Finalmente, piensa que a Paolo Guerrero le iría muy bien en el fútbol argentino.

¿Decidiste quedarte por tu revancha en Godoy Cruz?

Sí, siento que puedo seguir creciendo en una liga competitiva como la argentina. Y por eso decidí quedarme acá, pelear por un puesto y gracias a Dios he jugado de titular, y espero mantenerme.

¿En Argentina se juega muy fuerte?

Se practica un fútbol que se asemeja a mi juego. Al principio, me costó, pero ya me siento adaptado. He crecido en todos los aspectos. Ahora con el DT que ha llegado juego más cómodo, como un 5 más posicional. Debo aprovechar todas las oportunidades que me están dando.

¿Le sumaste agresividad a la marca?

Acá sí pegan, hay agresividad en la marca. Desde el arquero hasta el delantero, ja, ja, ja. Acá no te dejan pensar mucho. Apenas tienes el balón, todos te presionan. Es el fútbol que se caracteriza con mi juego, un poco agresivo, en el buen sentido de la palabra. Acá si dejan jugar, en Perú sufrí mucho con las tarjetas amarillas. Los árbitros a cualquier toque eran amarilla, acá tiene que ser una patada muy fuerte.

¿Godoy Cruz le puede ganarle a cualquiera?

Y es que es así en el fútbol argentino. Hay equipos no tendrán medios económicos similar a los grandes, pero lo emparejan metiendo, corriendo, y eso lo hace competitivo.

¿Son de jugar mucho con la boquilla?

Sí, demasiado. Insultos. Acá uno piensa que te está insultando, pero es aliento. Al principio me costó, pues comenzaba a responder a mis compañeros (risas). Cuando hay una provocación provoca jugar más, es el condimento picante que te da el fútbol.

¿Cada domingo, partido, es una final en Argentina?

Fui a La Bombonera, jugué con Vélez, en Rosario, con Newll’s, la verdad que cada partido es impresionante, los hinchas, ante de a pandemia. Cada fin de semana, la experiencia es una locura. No creo que otro país vivan con tanta pasión el fútbol.

Antes veías por televisión el fútbol argentino, hoy lo juegas

Antes pensaba que la única forma de enfrentar a equipos argentinos era a través de la Copa Libertadores o Sudamericana, pero ahora parece que juego Libertadores cada fin de semana por el nivel de competencia. Hay que disfrutar del fútbol con responsabilidad. De la gente, ya se extraña mucho.

¿Por ahí te animas a sacar un ‘bombazo’ como ante Unión?

Sí, ahora estoy jugando como volante de más equilibrio, pero cuando llegaba más al área rival, tenía más libertad. Hice un gol. Últimamente me quedo practicando disparos con pelota parada.

¿Y conversas con Carlos Zambrano y Luis Abram?

Hay veces tenemos comunicación, no mucha por los partidos, pero cuando los he enfrentado también hemos charlado. Ojalá que Abram pueda resolver tu tema contractual, tome la decisión para su futuro, le deseo lo mejor, siga creciendo. Se ha vuelto un jugador muy importante en Vélez, y en la selección. Y jugar en Boca debe ser complicado para Carlos, pero la hinchada exige ganar. Se le nota mejor en cada partido, estoy seguro de que se consolidará en Boca.

Godoy puede resultar una vitrina para anclar en un grande de Argentina o ir a Europa

Uno siempre quiere emigrar, quiere otro reto. Sería lindo jugar en un grande de Argentina o en otro club de Europa, pero ahora mi presente es Godoy, donde estoy contento, y debo devolverle la confianza a través de mi juego.

¿Cómo te llaman tus compañeros?

‘Wil’, ‘peruanito’ o ‘Negro’, pero con cariño, ah. Acá me quieren mucho.

¿El dejo se te ha pegado?

(Risas). Hay veces cuando sale la joda.

LA MIRADA EN SELECCIÓN

¿Esperas estar en la nómina de la selección? Se viene Bolivia y Venezuela, en La Paz, y en Lima.

Cada vez que estoy en un club, trato de jugar para estar en mi selección. No podemos regalar nada, tenemos que ganar para arreglarnos en la tabla de posiciones y estar expectantes. Es el momento que necesitamos el apoyo de los hinchas. No solo se apoya cuando se gana.

Esa medular está bien competitiva con Tapia y Aquino en gran momento futbolístico

Me genera mucha felicidad verlo bien. A los dos los conozco de menores, de selecciones juveniles. La competencia será muy fuerte, pero todos estamos listos para jugar minutos. Le hará muy bien a la selección, servirá para seguir creciendo y emparejarnos uno del otro en cuanto a rendimiento.

¿Por ahí seguirle los pasos a Tapia en España?

Primero, la idea es consolidarme acá con Godoy, en Argentina. Si se da emigrar, sería ideal. Estoy en una edad madura, sé que pronto llegará mi revancha en Europa y espero estar de la mejor manera.

¿Eres de ver rivales en tu posición de juego?

Sí, cuando puedo, veo los partidos de Renato Tapia. Los Pedro Aquino no mucho, pues lo transmiten muy tarde por los horarios. Pero sí me genera admiración aprender de ellos, ya que uno tiene humildad. Otro de los futbolistas que veo es a Enzo Pérez, un 5 con mucho equilibrio en River Plate.

¿Y eres de intercambiar camiseta?

No soy mucho de eso, tendría que ser muy conocido o que tenga mucha admiración. Con Zambrano y Abram, sí. Acá tengo las camisetas de Boca y Vélez en casa. Tienen un significado especial.

¿Por ahí le preguntan a Zambrano o Abram por ti?

(Risas). Quién sabe. Lo que Dios quiera.

Dolió mucho la muerte del “Morro” García

Hasta ahora es muy duro para mí. Es difícil de aceptarlo, pues el “Morro” era un líder positivo en los vestuarios. Espero que haya encontrado paz. Siempre lo recordaré con alegría. Compartíamos muchos asados. Desde que llegué me abrió las puertas de su casa. Nos juntábamos cada domingo en su casa. Pasamos el Año Nuevo juntos, en familia. Como él decía: ‘No somos robots, que jugamos y vamos a cobrar’. En la cancha no se olvidan los problemas. Es cierto que estamos acostumbrados a convivir con muchas cosas, pero siempre es importante la ayuda de un profesional.

SOBRE PAOLO Y FARFÁN

¿Paolo Guerrero y Jefferson Farfán deben jugar ante Bolivia en La Paz?

Los necesitamos. Siempre aportan dentro y fuera del campo. Paolo está entrenando, y es positivo. Farfán está en la recta final de su recuperación.

¿Por ahí Farfán es contratado en el fútbol argentino?

Se lo comenté en una concentración en la selección, y me respondió: ‘¿será para que me rompan la otra rodilla?’, me dijo. Y es que lo tratarían feo, ya que es habilidoso. Todo lo contrario, sucedería con Paolo, por ejemplo, ya que también le gusta pegar. Resaltaría mucho, ya que es un ‘9’ técnico.

¿Cristal y Olmedo de Ecuador te tentaron?

Hubo un interés, pero yo no quería regresar al Perú. Mi idea era seguir en Argentina o buscar algo por el extranjero. Lo de Olmedo fue interés, hablé con el técnico, pero mi idea era quedarme en Argentina. Quería mi revancha para destacar en esta liga.

¿Fue la primera vez que Cristal quiso contratarte?

No, cuando ‘Chemo’ estaba en Cristal también me habló. Yo estaba en la San Martín. En la ‘U’, también con Troglio, se interesaron en mí, pero la San Martín no me quiso dejar ir, pues peleábamos por la permanencia.

¿Dolió descenso de Alianza?

Muy doloroso todo. Pude ver el partido en concentración. A todos hinchas nos dolió el descenso, ahora debe reponerse y competir en la Liga 2 para volver a la Primera. Espero ese paso atrás lo fortalezca.





