Percy Prado debutó hace cuatro meses con la camiseta de Nantes en Francia y rápidamente se puso en el radar de la selección peruana. El futbolista nacido en Lima, pero que vive en el país europeo desde los cuatro años, reveló ya estuvo en contacto con el técnico Ricardo Gareca.

“Hablé con el ‘profe’ Gareca directamente. Fue emocionante porque no lo esperaba. Era un sueño. Me dijo que creía que me podía adaptar al juego del equipo", dijo Percy Prado en una entrevista con FullDeporte.

El jugador de Nantes aseguró que, pese a que vivió casi toda su vida en Francia, siempre quiso vestir la camiseta de la selección peruana.

“Yo desde pequeño sabía que quería jugar por Perú. Sé que jugar internacionalmente me aportaría mucho”, aseguró.

Percy Prado juega como lateral derecho en Nantes y es consciente que si llega a la selección peruana tendrá que competir un lugar con Luis Advíncula y Aldo Corzo.

“Son excelentes jugadores. Me gusta Advíncula porque siempre juega sin miedo. Corzo también es un importante, que siempre cumple”, comentó.

