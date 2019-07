Paolo Guerrero: biografía, goles, clubes, títulos, estadísticas, noticias / alianza lima / selección peruana / novias

Conoce todo lo relacionado a Paolo Guerrero, jugador más importante que ha dado el fútbol nacional en las últimas dos décadas, encargado de comandar el retorno de la selección peruana a un Mundial tras 36 años de sequía. Hasta el momento lleva anotados 258 en su carrera como profesional, esta temporada lucha por levantar su primer título a nivel Conmebol ganando la Copa Libertadores con el Internacional.

El 'Depredador' tiene una vida rica por contar. A continuación, el perfil más completo del goleador que deleita cada vez que entra al campo para defender sus colores.

Paolo Guerrero y sus primeros pasos en el fútbol

El 1 de enero de 1984, casi dos años después de la aparición de Perú en el Mundial de España, nació en Lima, un delantero predestinado a brillar dentro de los campos gracias a sus goles y temperamento. Además integrante de una familia con sangre de futbolistas, sobrino de José 'Caico' González Ganoza, fallecido en el Fokker F27 de Alianza Lima, y hermano de Julio 'Coyote' Rivera.

Paolo Guerrero nació y creció futbolísticamente en Alianza Lima, en las canteras del equipo 'blanquiazul' conoció a quién hasta hoy sigue siendo su 'hermano' y socio en el campo Jefferson Farfán, juntos hicieron 'diabluras' durante su paso por las categorías inferiores ganando cuanto campeonato se les puso adelante. Lamentablemente para el interés de los hinchas íntimos, nunca llegó a jugar un partido oficial, el 'Depredador' los dejó con la miel en los labios con sólo un amistoso.

A inicios de la temporada 2002, el actual capitán de la selección peruana, se puso por primera vez la camiseta de Alianza Lima en un partido por la Copa El Gráfico ante el poderoso Peñarol de Uruguay. Ingresó en el segundo tiempo por Roberto Farfán, pero no gozó de situaciones claras de gol, meses después partiría hacia Alemania.

Fuente | Transfermarkt

El salto al primer equipo del Bayern

En setiembre del 2002 Paolo Guerrero dio un salto inesperado al fútbol europeo, inesperado no por sus capacidades sino por la forma como abandonó Alianza Lima. El atacante llegó a Alemania para pasar unas pruebas en el Bayern Munich y los 'bávaros' no dudaron un solo momento, lo incorporaron primero a su filial, donde no tardó mucho en ganarse un lugar para dar el salto al primer equipo en octubre del 2004.

Su primer partido con la élite de Bayern Munich fue ante Hansa Rostock, el primer gol en el fútbol alemán se lo anotó al Hannover 96, mientras que el primer dorsal que tuvo era el 33; en este equipo compartió camerino con su compatriota Claudio Pizarro, quien ya era considerado un referente en el ataque 'teutón', y con el holandés Roy Makkay.

Fueron cuatro las temporadas que Guerrero estuvo en el plantel, llegó a marcar diez goles en Bundesliga y dos en UEFA Champions League, pero poco a poco fue perdiendo peso y minutos dentro del campo de juego por la competencia dentro del equipo. Esto hizo que comience a buscar nuevos horizontes y junio de 2006 firmó un contrato por cuatro años con el Hamburgo.

