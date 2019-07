Phillip Butters: "'Pollo' Vignolo y La Torre salieron del closet y se chorrearon por Paolo Guerrero" | VIDEO

Paolo Guerrero brindó, hace unos días, una entrevista para Fox Sports Radio de Argentina, donde habló sobre su deseo de jugar algún día en el fútbol argentino y su actualidad en Internacional. El delantero de la selección peruana se ganó elogios por parte del 'Pollo' Vignolo y Diego La Torre.

Respecto a esta entrevista, Phillip Butters tuvo un comentario: "El día de ayer (durante la entrevista en Fox Sports) salió del closet (Sebastián) Vignolo y (Diego) La Torre, se le chorrearon a Paolo Guerrero", indicó Phillip Butters respecto a los comentarios de elogios que tuvieron ambos periodistas durante la emisión del programa argentino.

¿Cuáles fueron los elogios hacia Paolo?

El ex jugador argentino Diego Latorre, uno de los panelistas del programa, tuvo palabras de elogio para Paolo Guerrero, indicando que es uno de los tres jugadores más queridos de toda América:“Son palabras que me enorgullecen muchísimo. Trato de mantenerme al margen de lo que se habla y de lo que se dice. Todo lo que me dices me enorgullece", respondió Paolo.

De otro lado, Paolo Guerrero estará ausente del duelo entre Internacional y Gremio, por el clásico de Porto Alegre, debido a que el técnico del conjunto 'Colorado', Odair Hellman, ha preferido darle descanso a algunos jugadores titulares pensando en el partido por los octavos de final de Copa Libertadores ante Nacional, en Uruguay.

