La actual selección peruana de Ricardo Gareca, hay que ser sinceros, ha sido la mejor camada en décadas y esto se confirma con la clasificación al mundial de Rusia 2018, además de las buenas actuaciones en Copa América. Sin embargo, un factor que siempre ha estado relacionado a la selección peruana, así como las buenas rachas y los triunfos épicos, ha sido los ampays y los hechos extradeportivos, que han tenido como protagonistas a las principales figuras como Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Christian Cueva, Luis Advíncula, Miguel Trauco y Carlos Zambrano, entre otros.

Aquí hacemos un sabroso repaso de los momentos más lúdicos y sorpresivos de las figuras de la selección de fútbol de Perú, quienes en muchos casos salieron bien librados y sin castigo por parte de Ricardo Gareca ni de la Federación Peruana de Fútbol.

Cueva, siempre Christian Cueva

Christian Cueva ha sido la manija de la selección peruana con Gareca. Sin él, la “sele” no juega a lo mismo. Es indispensable para que el rodaje de la bicolor sea perfecto. Es por eso que se mantiene en el once titular pese a sus repetitivos episodios extradeportivos, que van desde un ampay orinando a las afueras del aeropuerto, ampays en fiestas hasta casos de supuestas infidelidades que se convirtieron en novelas turcas para los programas de espectáculos.

En junio pasado, un video se viralizó con Christian Cueva de protagonista. Estaba bebiendo junto a amigos y algunas mujeres en época de pandemia. Por supuesto, desde la Federación Peruana de Fútbol recibió el respectivo blindaje y no pasó nada. Siguió siendo convocado a la selección peruana de fútbol.

El diez de la calle, Jefferson Farfán

La estrella de Club Alianza Lima, jefferson Farfán, ha sumado también varias rayas al tigre en los últimos años, desde su separación con Melissa Klug hasta su relación con Yahaira Plasencia. Además, en este último año, como jugador de Alianza Lima protagonizó dos hechos extradeportivos. El primero, cuando se viralizó una foto suya tomándose fotos con una personas en un lugar público. El detalle es que lo hizo sin mascarilla, con lo cual rompía los protocolos sanitarios impuestos por la pandemia. Recientemente, fue protagonista de los medios de espectáculos por armar un fiestón por sus 37 años, que incluyó invitados y orquesta en vivo. También se le relacionó por un tiempo con Melissa Loza, una influencer que trabajó en Esto es Guerra.

Pedro Gallese y el Wimbledon

Pedro Gallese, arquero de la selección peruana, era arquero de Alianza Lima hasta que un programa de espectáculos lo ampayó saliendo del famoso hotel Wimbledon con una mujer que no era su esposa. El hecho generó una crisis familiar y deportiva que obligó al futbolista a irse de Alianza Lima y aterrizar en la MLS, lejos de los programas de espectáculos y buscando recuperar su matrimonio.

Pedro Gallese es figura de la selección peruana de fútbol, titular absoluto y uno de los pilares para lograr la clasificación a Rusia 2018, sin embargo, el ampay lo dejó en jaque. Posteriormente, recuperó la confianza de su esposa y hoy no forma más parte de hechos extradeportivos.

Sheyla Rojas y Luis Advíncula besándose en un local nocturno (Foto; Magaly TV La firme)

Luis Advíncula y “Que me deje coja”

Luis Advíncula recientemente protagonizó un escándalo con la presentadora Sheyla Rojas, luego que se filtrara unas conversaciones de WhatsApp donde se revelaba que la modelo se encontraba con el futbolista en España. Es ahí de donde sale la famosa frase “Que me deje coja sino next”. Para eso, el lateral ya estaba separado de su pareja, pero el tema fue tan fuerte que estuvo en los medios por buen tiempo.

Ampay, Miguel Trauco

Miguel Trauco juega en el Saint Ettiene de Francia y hace ya buen tiempo que está separado de la madre de sus hijos. Sin embargo, un programa de espectáculos reveló en noviembre del año pasado un ampay del futbolista con una desconocida señorita en pleno toque de queda y tras la derrota de la selección peruana ante Argentina. Miguel Trauco había finalizado su relación con su esposa Karla Gálvez, luego de ser captado con la modelo Valeria Roggero en un restaurante de Italia. En el caso de Carlos Zambrano, en enero del 2020, también protagonizó un sonado ampay en un yate, cuando según un programa de espectáculos, se divertía con una mujer que no era su esposa.

“Esta noche no te puedes perderte el ampay a Carlos Zambrano y por su puesto a la que abraza muy cariñosamente no, no es Marcia, no es su esposa”, fue el anuncio de la conductora Magaly Medina en sus redes sociales, anunciado aquella vez el sonado ampay.

LEE ADEMÁS