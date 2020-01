Christian Cueva se lució junto a sus compañeros de Santos en el primer día de pretemporada del ‘Peixe’ en Sao Paulo, ‘Aladino’ comenzará su puesta a punto físicamente para recuperar un lugar en su club y así poder regresar a tiempo a la selección peruana de cara a los partidos por Eliminatorias y Copa América.

Cueva fue captado junto a sus compañeros ingresando al campo de CT, el plantel comandado por Jesualdo Ferreira realizó trabajos físicos para luego dar inicio a los movimientos con la pelota, donde se pudo apreciar al peruano participativo en todo momento.

Elenco do Peixe chegando para a temporada 2020! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/Ul90ILwp8e — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 8, 2020

‘No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas. Y nunca hablaré de algo que no tiene conocimiento ni calidad para explicar. En el momento adecuado, hablaré sobre eso’, declaró Jesualdo Ferreira sobre Christian Cueva previo al inicio de pretemporada.

Primeira corrida do ano no CT. 🏃🏽‍♂️🐳 pic.twitter.com/Ubh1CzTijo — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 8, 2020

Como se recuerda, Cueva llegó a Santos entre bombos y platillos, se esperaba mucho de 'Aladino’ por ello los brasileños no dudaron en pagar 7 millones de dólares, monto que el club se comprometió en abonar por cuotas hasta el 2022.

