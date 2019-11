Carlos Zambrano es uno de esos jugadores a los que Ricardo Gareca les brinda su confianza en la selección peruana y respaldo a pesar de su nula participación en Dinamo Kiev de Ucrania. Y eso tiene preocupado al ‘León’ que confesó que busca equipo para 2020.

El defensa de la Selección Peruana agradeció a Ricardo Gareca por tomarlo en cuenta a pesar del complicado momento que vive en su club.

“Gracias a Dios tengo la confianza del ‘profe’ que me llama sabiendo que en mi club no tengo tanta continuidad. No es un gran momento pero estar en la selección te motiva. Estoy intentando buscar mi espacio en mi club pero el año ya acaba y si este año no puedo jugar, prefiero mil veces buscar otros horizontes”, dijo en Movistar Deportes.

Carlos Zambrano quiere estar en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022, que arrancan en marzo próximo, y sabe que llegará solo si está jugando. Ricardo Gareca ya dijo en una conferencia de prensa, que no hará concesiones cuando lleguen los partidos oficiales.

“Ya no quiero esperar más tiempo. Para estar en la Selección Peruana hay que tener un poco más de continuidad y no creo que me aguanten tanto aquí. Quiero aprovechar los momentos que tengo aquí, pero ahora solo quiero pensar en Colombia y Chile”, finalizó

Carlos Zambrano habló sobre Raúl Ruidíaz. (Video: José Luis Saldaña)