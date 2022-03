Uruguay logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022, tras vencer 1-0 a Perú. Uno de los protagonistas de este encuentro fue un recogebolas que demoró el partido en más de una ocasión para que su selección logre el triunfo.

El joven uruguayo llamado Paul Ortíz, de 19 años de edad, explicó por qué demoraba el partido jugado en el estadio Centenario de Montevideo.

“Escuché otros resultados por altavoz. Íbamos 1-0 y el partido estaba apretado, así que pensé en hacer el mayor tiempo posible, porque teníamos que ganar como sea. Este encuentro no se nos podía escapar”, dijo en una entrevista para el diario El País de Uruguay.

Además, contó cómo fue su cruce con Pedro Gallese que terminó con la expulsión del recogebolas por parte del árbitro. El uruguayo relató que el portero le pedía el balón para sacar rápido, pero se “hizo el sordo”, y hasta dejó caer el esférico en el agua.

Sin embargo, esto fue visto por el juez Anderson Daronco y finalmente lo expulsó. “Me saqué el chaleco y fui a la tribuna. No me podía perder el final. Fue una locura, porque todos los hinchas me estaban ovacionando. Todavía sigo sin creerlo. No me importó que me echaran, había música, fuegos artificiales, estábamos en el Mundial”, aseguró.

