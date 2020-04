Jefferson Farfán y Luis Advíncula se unieron virtualmente y compartieron una divertida transmisión en vivo, mediante Instagram, la noche del reciente miércoles. Durante más de una hora, los jugadores de la selección peruana recordaron algunas anécdotas y, de hecho, también bromearon.

Uno de los momentos más graciosos se dio cuando Farfán y Advíncula tuvieron un breve diálogo en alemán. “¿Te acuerdas de algunas palabra en alemán? Yo no me acuerdo casi nada”, confesó la ‘Foca’. El ‘Rayo’, tras ello, saludó sin miedo en ese idioma.

La conversación, no obstante, no duró mucho. Y es que luego de que Jefferson Farfán se soltara un poco más con el alemán, Advíncula lo frenó: “Hasta ahí, no llegué pe'. Estuve como tres meses y quieres hablarme en alemán", bromeó el defensa de la selección peruana.

La divertida conversación en alemán entre Farfán y Advíncula. (Instagram)

Recordemos que Jefferson Farfán jugó durante siete temporadas en el Schalke 04 de la Bundesliga. Aunque corta, Luis Advíncula también tuvo un aventura en el fútbol alemán, en el Hoffenheim, en la temporada 2012-13.

¿Farfán y Advíncula en la 'U'?

Advíncula intentó incomodar a Farfán con una pregunta comprometedora, en la cual le consultó si defendería los colores de Universitario de Deportes. El exjugador Alianza Lima fue tajante y negó vestirse de crema en su retorno al Perú.

“En la actualidad, cuando regrese al Perú, no hay forma. En algún momento me reuní con Alfredo Gonzáles pero ahí quedó el tema, nada más. Ahora, en estos momentos, ni loco. Imposible. Olvídate”, dijo.

A su vez, Farfán aprovechó en hacerle la misma pregunta al lateral del Rayo Vallecano, quien no descartó jugar en Universitario. “Yo no lo sé, salí de Cristal, campeoné, me gustaría volver, pero quizá en Cristal haya un lateral con proyección y no lo quieren tapar y quizá no me quieran”, respondió.