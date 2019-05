El 'fan' de Paolo Guerrero que fue 'choteado' por Tite para la Copa América 2019

Vinicius Junior, el fiel admirador del delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, ha quedado fuera de la lista definitiva de 23 convocados por Tite en la Selección de Brasil para la Copa América 2019, siendo una de las grandes ausencias junto a Marcelo, ambos jugadores del Real Madrid.

En España criticaron la actitud de Zinedine Zidane de no colocar a Vinicius Junior, quien está totalmente recuperado de su lesión. Es más, el periodista del diario As, Fernando Kallás, habló hace algunos días respecto a una posible no convocatoria de Vinicius Junior para la Copa América 2019.

"Media hora ha jugado Vinicius con Zidane en dos cotejos. Lleva tres semanas que no siente ningún tipo de dolor y él tenía un sueño: jugar con la Selección de Brasil. Viajó para presentar la camiseta de su país (para la Copa América 2019) y es un ídolo de masas (...) Jugaron Asensio, Isco, Mariano, Brahim y él no jugó", informó el periodista.

Cabe recordar que Vinicius Junior fue convocado por Tite para los amistosos de marzo, siendo esta su primera convocatoria, pero lastimosamente para el delantero sufrió una lesión con el Real Madrid que lo dejó fuera de los encuentros y no pudo hacer su debut con la selección mayor.

