Los constantes ampays que han ‘sepultado’ la carrera de Jean Deza en este 2020 con Alianza Lima siguen siendo el tema de conversación de muchos. Ahora, el ‘Puma’ Carranza fue consultado por EL BOCÓN sobre el momento que atraviesa el popular 'Ratón’ en el conjunto íntimo.

“Para mi Deza es un extraordinario jugador, es un crack, tiene 26 años y tranquilamente puede llegar a la selección. No lo deben apartar, hay que ayudarlo, he hablado con él muchas veces y es un chico humilde. Esta equivocado y tiene que entender que la juerga y el amor, pueden llegar después”, indicó.

Asimismo, sobre Jean Deza se quedaría o no en Alianza Lima, el ‘Puma’ Carranza reveló que ha tenido conversaciones con el padre de Diego Gonzales Posada (del Fondo Blanquiazul): “Le dije que a mi me encanta y que no lo boten. Deberían hablarle, pero no es como antes, ya no hay referentes como Juan Jayo o José Soto, que hablaban con los chicos”, agregó.

Como uno de los jugadores más importantes de Universitario, el ‘Puma’ Carranza dijo que si él estuviera cerca de Jean Deza hablaría con él. “Pero como repito no hay referentes, hay algunos que se creen vivos y se ponen polos incentivando la violencia, pero prefiero dejarlo ahí”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Jean Deza y el romántico video junto a Shirley Arica en plena cuarentena: “Te extraño”