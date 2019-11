El extécnico colombiano de Alianza Lima, Jorge Luis Pinto, habló en un medio peruano y no dudó en llenar de elogios la administración ‘blanquiazul’ con Victor Hugo Marulanda a la cabeza en la dirección deportiva.

"Sin duda, una de las mejores decisiones que tomó Alianza Lima es que Víctor Hugo Marulanda trabaje con ellos. Me parece que es uno de los profesionales mejor estructurados que hoy en día existe en el ámbito futbolístico”, expresó Pinto en RPP Noticias.

Asimismo, el DT colombiano prefirió no comentar nada sobre algunos rumores que indicaban su regreso a La Victoria. “No quiero tocar esos temas porque hay una técnico y una organización que vienen haciendo muy bien las cosas. Pienso que en la vida hay que ser respetuosos y por ello no me gustaría opinar”, agregó en sus declaraciones.

“Si en el futuro sucede algo, ahí recién podríamos hablar”, agregó. Finalmente. Pinto indicó que en Alianza Lima siempre importa ganar pero que también al hincha ‘grone’ le gusta cómo se gana. “Más allá de ello, considero que este club siempre tiene que ser primero y si se puede jugar bien, mejor aún”, finalizó.

