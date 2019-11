La última fecha del Torneo Clausura está prevista para el domingo 24 de noviembre, un día después de la final de la Copa Libertadores. Pero, en las últimas horas, hay rumores sobre la posible postergación de la jornada 17. Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima, fue consultado sobre este tema.

El técnico de Alianza Lima espera que el calendario del Torneo Clausura se respete hasta concluir la temporada. Aunque, el uruguayo no ocultó su molestia si en caso se confirma alguna modificación.

“No creo que nos afecte en nada, pero no me gusta que eso suceda porque no hay ningún motivo. El calendario está pactado, las fechas están bien claras y si no hay nada anormal, el torneo se debe seguir dando”, declaró Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

“Sin embargo, jugaremos cuando quieran, no tenemos ningún problema. Que resuelvan lo que quieran, en ese sentido no tengo ningún problema. Me imagino que serán sensatos y la fecha terminará cuando esté programada. Pero bueno. Cada día me sorprenden”, añadió el DT.

“Creo que eso genera desorden. Me siguen pareciendo cosas casi de chistes y bromas. Nos adaptaremos a lo que resuelvan los dirigentes”, manifestó sobre dicho tema el estratega de Alianza Lima.

De otro lado, Bengoechea analizó brevemente a Sport Huancayo, el rival del sábado por la tarde en Matute. El ‘charrúa’ quitó la presión a los suyos y señaló que no saltarán a la cancha con el rótulo de favoritos.