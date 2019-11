“Me gusta que el grupo esté mentalizado”, dijo Pablo Bengoechea en plena conferencia de prensa de Alianza Lima en la sede de Esther Grande de Bentin previo al partido ante Sport Huancayo en Matute por la penúltima fecha del Torneo Clausura.

Y es que el DT de Alianza Lima contó que cuando se anunció la suspensión del partido entre la selección peruana y Chile en Lima la próxima semana, Pedro Gallese lo llamó para contarle la información y decirle que si tomaba un avión rápido, podía llegar al partido contra el ‘Rojo Matador’ en Matute.

"Pedro Gallese me llamó ayer al minuto que se suspendió el segundo partido de Perú y me dijo que si toma un avión rápido llega mañana al partido. Esas cosas me hacen sentir bien, que el grupo esta mentalizado”, indicó el ‘profe’.

Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo en Matute por la fecha 16 del Torneo Clausura. El estadio victoriano lucirá repleto de hincha ‘blanquiazules’ ya que se agotaron las entradas para el encuentro. Ambos equipos luchan por los tres puntos, pues los ‘grones’ quieren quedarse con el campeonato del torneo y el ‘Rojo Matador’ quiere sumar para asegurar un cupo en la Copa Libertadores del próximo año.

TAMBIÉN LEE

Alianza Lima | Pablo Bengoechea sobre posible postergación de la última fecha del Clausura: “Cada día me sorprenden”

Perú vs. Colombia | Corzo como titular y Advíncula en nueva posición: el posible once de Perú ante los cafeteros

Jorge Luis Pinto afirma que “Perú es más equipo que Colombia” en la previa al amistoso FIFA

▷ Sigue EN VIVO Perú vs. Colombia: fecha, hora y canal para el amistoso FIFA desde el Hard Rock Stadium de Miami