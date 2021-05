Jefferson Farfán publicó un mensaje en su cuenta de Instagram agradeciendo a las personas que le enviaron mensajes de aliento tras conocer su lesión y aseguró que volverá pronto, ya que no se dará por vencido.

“Quisiera agradecer todos los mensajes de aliento que he recibido en estos últimos días. Después de tantos años en el fútbol, ya no me sorprende lo mucho que se dice y se especula...La vida siempre tendrá obstáculos y dificultades en el camino, pero no me detendrán ni me daré por vencido. Nadie va a cambiar jamás mi deseo de estar donde siempre soy feliz y cumplo cada uno de mis sueños, en el campo con mis compañeros. Volveremos a encontrarnos pronto!”, escribió en su cuenta de Instagram.