1 Gregorio Pérez fue más

El clásico era un punto de quiebre para los técnicos y Gregorio Pérez se quedó con el mano a mano ante Pablo Bengoechea. En la semana, ‘Goyo’ estudió hasta el mínimo detalle a los ‘grones’ y aprovechó sus debilidades para quedarse con su primer clásico peruano.

El charrúa explotó las bandas y Alejandro Hohberg y Alberto Quintero fueron un verdadero dolor de cabeza para los íntimos. Además, corrigió errores en mediacancha y su volante fue un candado que cortó los circuitos del rival.





2 Jesús es crema

Desde que Gregorio Pérez llegó a Ate, Jesús Barco tuvo un renacer para destacar y partido a partido se ganó el puesto de titular. Ante los blanquiazules, el volante no solo asistió para que Corzo ponga el primero, también anuló a Balboa, Da Silva y Arroé. El crema no se achicó, ni cuando ‘Joa’ le pisó la espalda, y luchó cada balón hasta el final. Con Pérez, Barco se ha convertido en una pieza clave para Universitario.





3 Esta ‘u’ sí genera

Con el 1-0 a favor, los cremas tuvieron las más claras, pero no supieron reflejar la superioridad en el marcador. La ‘U’ no dejó respirar a Alianza y lo ‘bombardeó’ con centros, disparos de larga y corta distancia, pero el arco de Leao Butrón se cerró por un momento.

De la mano de Gregorio Pérez, este cuadro merengue sí genera situaciones de gol, pero la deuda pendiente es meterla. Tarea para trabajar en la semana.





4 Juego colectivo

En el fútbol no solo se necesita goles para ganar, también influye que el equipo funcione como colectivo. Ese es un plus de Pérez. La defensa crema no pasó apuros para controlar a los íntimos e hizo la simple alejando el peligro del área de Carvallo, que se mostró seguro cuando fue requerido.

La volante corrió, metió, puso la pierna fuerte y se atrevió a pisar campo ‘grone’. Adelante, Dos Santos confirmó por qué es el goleador del equipo.





5 Verdugo íntimo

Los ‘compadres’ no llegaron bien al clásico: la ‘U’ con dos partidos sin sonreír y Alianza golpeado por el mal momento y la crisis interna.