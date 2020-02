Universitario retornó a Lima este jueves a las 11 de la mañana. El equipo crema fue eliminado de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño tras caer por 1-0. Al salir del aeropuerto, el capitán José Carvallo fue uno de los que declaró.

José Carvallo no se mostró conforme con el arbitraje de Patricio Loustau. “Para mí, hay un penal claro que no cobran contra Dos Santos. Loustau fue el árbitro en un Perú - Uruguay y cobró un penal igual a Flores, son cosas que pasan, también estábamos jugando en Paraguay, pero ya está”.

“Queríamos seguir avanzando en la Copa Libertadores, no se pudo. No nos conformamos y esperamos volver el próximo año, para eso tenemos que hacer un buen torneo este año y conseguir el título. Me voy tranquilo con el esfuerzo de los compañeros”, agregó.

Universitario solo deberá enfocarse en el torneo local, donde enfrentará a Carlos Stein en condición de visita este sábado 15 de febrero a las 15:00 (hora peruana).