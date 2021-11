El administrador de Universitario, Jean Ferrari, descartó el regreso de Jonathan Dos Santos para la próxima temporada, debido a su alto salario. Así lo mencionó durante la conferencia de prensa que ofreció este martes junto al entrenador del conjunto crema, Gregorio Pérez.

“El tema de Jonathan Dos Santos es inviable. Económicamente, no estamos en la capacidad de traer a un jugador de este costo. Es un tema imposible de poder tratar”, mencionó el exjugador y, de esa manera, negó los rumores sobre el regreso del atacante uruguayo.

Asimismo, Jean Ferrari solicitó que no crean en los trascendidos que circulan en las redes sociales. “No especulen mientras no salga de nosotros, no es viable ninguna posibilidad de un nombre que puedan mencionarle. Si no sale de mí o de Gregorio Pérez, la información no es viable”, resaltó.

Por su parte, ‘Goyo’ también recalcó que no ha tenido contacto con su compatriota. “No he estado en comunicación con Jonathan Dos Santos. Su futuro es quedarse en México”.

Es importante recordar que Jonathan Dos Santos disputó 26 partidos con Universitario en la temporada pasada y anotó 14 goles entre Liga 1 y Copa Libertadores. El atacante uruguayo salió subcampeón del campeonato peruano tras perder la final ante Sporting Cristal. Luego, se fue al Querétaro de México donde juega actualmente.

Noche crema confirmada

Jean Ferrari confirmó que la presentación de la nueva plantilla se desarrollará el sábado 8 de enero. Tal evento, como ocurre desde hace unos años, tendrá como sede el estadio Monumental. Por lo que los fanáticos estudiantiles esperan con muchas ansias esa fecha para armar una fiesta total.